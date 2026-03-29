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France-Nouvelle hausse des défaillances d'entreprises industrielles en 2025
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 09:28

(RPT mastic titre)

Les défaillances d'entreprises industrielles en France ont à nouveau augmenté en 2025, de 3%, tandis que le nombre d'ouvertures et d'extensions d'usines s'est maintenu au niveau de 2024, conduisant à un ralentissement de la dynamique de réindustrialisation du pays, montre le dernier baromètre industriel de l'Etat publié dimanche.

"Après des tendances très positives observées en 2022 et 2023, le baromètre de l'année 2024 mesurait pour la première fois un ralentissement effectif de la dynamique de réindustrialisation", peut-on lire dans l'étude semestrielle de la Direction générale des entreprises (DGE), rattachée à Bercy.

"En 2025, la France continue d'ouvrir et d'agrandir plus d'usines qu'elle n'en ferme ou n'en réduit (...) mais la tendance au ralentissement se poursuit de façon marquée."

Le solde net d'ouvertures et d'extensions de sites industriels est ainsi tombé l'an dernier à +19, après +88 en 2024.

"La concurrence internationale accrue marquée par l'essor de surcapacités asiatiques, l'instauration de droits de douane par les Etats-Unis et la hausse des prix de l'énergie affecte la compétitivité des industriels français", ajoute le rapport.

La DGE estime cependant que la dynamique d'ouvertures et d'extension devrait se poursuivre en 2026 au vu du nombre d'autorisations et d'enregistrements comptabilisé. "De nombreux projets industriels continuent d'émerger, avec 150 usines en cours de création", écrit-elle.

Les secteurs qui tirent leur épingle du jeu sont l'industrie verte et l'économie circulaire, la défense, l'aéronautique, le spatial et l'électronique, tandis que plusieurs industries historiques - transports, chimie, mécanique et métallurgie - connaissent toutes des soldes d'usines négatifs.

(Reportage Gilles Guillaume)

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