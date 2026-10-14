France-Mélenchon présente un programme budgétaire censé réduire la dette de €25 mds

Le candidat de La France insoumise (LFI) à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a présenté mercredi une feuille de route budgétaire prévoyant plus de 106 milliards d'euros de recettes, 82 milliards de dépenses et une réduction de la dette publique de 25 milliards.

Lors d'une conférence de presse au siège de son parti à Paris, celui qui est donné finaliste de la course à l'Elysée en 2027 dans plusieurs récents sondages a dénoncé la "domination du néolibéralisme".

"Le total des aides que le 'macronisme' a apportées aux entreprises, c'est-à-dire aux actionnaires, équivaut au déficit et le déficit, c'est notre dette", a affirmé Jean-Luc Mélenchon en référence aux aides aux entreprises estimées par Bercy à 166 milliards d'euros en 2024.

"C'est cette stratégie que nous voulons renverser", a ajouté l'ancien ministre.

Le programme détaillé par le député Eric Coquerel, président de la Commission des Finances de l'Assemblée, prévoit 81,7 milliards de dépenses incluant une hausse du point d'indice des fonctionnaires, l'indexation des pensions et prestations sociales sur l'inflation, une hausse du salaire minimum à 1.700 euros nets, un revenu pour les jeunes en formation, les cantines scolaires gratuites, des postes de professeurs à l'université et des plans pour l'hôpital et les sans-abris, notamment.

Du côté des recettes, les "insoumis" prévoient la création d'un "impôt sur la fortune renforcé" censé rapporter 10 milliards d'euros, le "rabotage" ou la suppression des "niches fiscales et sociales les plus injustes" et la suppression de la "flat tax" afin que "le capital ne soit pas moins imposé que le travail."

Le débat sur le projet de loi de Finances 2027 présenté par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a commencé mardi à l'Assemblée nationale.

La semaine dernière, le Rassemblement national, parti favori de l'élection présidentielle du printemps 2027, a présenté sa trajectoire budgétaire pour les cinq années à venir, qui prévoit notamment 140 milliards d'économies d'ici 2032.

(Reportage Elizabeth Pineau)