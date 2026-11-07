France-Mathieu Lefèvre, porte-parole "par intérim" en remplacement de Maud Bregeon-Elysée

Le porte-parolat du gouvernement sera assuré par Mathieu Lefèvre pendant le congé maternité de Maud Bregeon, a annoncé samedi la présidence de la République.

Pour la durée de cet intérim, Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la Transition écologique, remplacera Maud Bregeon comme porte-parole du gouvernement.

Durant cette période, Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, exercera les attributions de ministre de l'Énergie.

Arnaud Viala est nommé ministre délégué auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargé de la Ruralité, ajoute le communiqué diffusé par le service de presse de la présidence de la République.

(Rédigé par Nicolas Delame)