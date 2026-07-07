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France: Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle de 2027, mais sous bracelet électronique
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 14:07

Procès en appel de Marine Le Pen

Procès en appel de Marine Le Pen

‌Marine Le Pen a ​été condamnée mardi en appel à trois ans de prison, ​dont un an ferme aménageable sous ​bracelet électronique, et ⁠à une peine de 45 ‌mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis pour détournement ​de ‌fonds publics dans l'affaire ⁠des assistants parlementaires du Front national (ex-RN).

Cet arrêt crée un scénario ⁠inédit pour ‌l'élection présidentielle des 18 ⁠avril et 2 ‌mai prochains.

La cheffe de ⁠file de l'extrême droite française ⁠peut théoriquement ‌briguer une quatrième fois l'Elysée ​en ‌2027 - puisqu'elle a purgé 15 mois d'inéligibilité après ​sa condamnation en première instance du 31 ⁠mars 2025 - mais elle devra faire campagne sous bracelet électronique, ce qu'elle a toujours refusé d'envisager.

(Elizabeth Pineau, Sophie Louet, ​Nicolas Delame)

Marine Le Pen
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