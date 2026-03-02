France-Macron prône une hausse du nombre de têtes nucléaires et lance la "dissuasion avancée"

(Actualisé avec discours de Macron à L'Ile longue)

Emmanuel Macron a annoncé lundi l'augmentation du nombre de têtes nucléaires françaises et évoqué le concept de dissuasion "avancée" prenant en compte les intérêts des alliés européens de la France sans déléguer la "décision ultime" de recourir à l'arme atomique.

"Dans ce monde dangereux et instable, pour être libre il faut être craint, j'en ai la conviction", a-t-il déclaré dans un discours sur la base de l'Île Longue, près de Brest (Finistère), où sont stationnés les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français.

"En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux", a-t-il poursuivi. "Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun Etat, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait".

Emmanuel Macron a dit son choix "d'augmenter le nombre de tête nucléaires de notre arsenal", sans donner de détails.

"Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal", a précisé le chef de l'Etat, cinq ans après son dernier discours sur le sujet du 7 février 2020.

La France dépense actuellement environ 5,6 milliards d'euros par an pour maintenir son stock de 290 ogives nucléaires pouvant être lancées depuis des sous-marins et des avions, qui constitue le quatrième arsenal au monde.

Dans un contexte international qui "se durcit", notamment depuis la guerre en Ukraine et l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, Emmanuel Macron a précisé son idée de "dissuasion avancée" prenant en compte les intérêts de certains de ses partenaires.

"Démarche progressive" et "parfaitement complémentaire" de la dissuasion de l'Otan, elle offrira aux pays européens intéressés la possibilité de participer aux exercices.

Quoi qu'il en soit, "il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en oeuvre", a dit Emmanuel Macron, rappelant que cette décision appartient en vertu de la Constitution au "seul président de la République, comptable devant le peuple".

PAS DE PARTAGE DES "INTÉRÊTS VITAUX"

"Il n'y aura pas non plus de partage de définition des intérêts vitaux", a-t-il ajouté.

L'environnement stratégique a beaucoup évolué depuis le dernier discours sur la doctrine nucléaire, avec notamment le développement de l'arsenal nucléaire russe et la rhétorique nucléaire de Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

La France affirme de longue date que ses "intérêts vitaux" ont une dimension européenne.

En 2020, Emmanuel Macron avait invité ses partenaires européens à des discussions stratégiques, une initiative qui n'a guère suscité l'enthousiasme à l'époque.

A l'Île Longue, le chef de l'Etat s'est adressé aux alliés de la France, qui s'interrogent sur la fiabilité de la protection américaine en matière de défense depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

Bien que la France et la Grande-Bretagne soient toutes deux des puissances nucléaires, la plupart des pays européens comptent principalement sur les États-Unis en matière de dissuasion, ce qui constitue un pilier de la sécurité transatlantique depuis des décennies.

Mais les changements orchestrés par l'administration Trump - qui s'est rapprochée de la Russie, a adopté une attitude plus agressive envers les alliés traditionnels des Etats-Unis et a menacé de s'emparer du Groenland par la force - ont ébranlé les gouvernements européens.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mi-février que Berlin avait ouvert des discussions avec la France au sujet d'une possible dissuasion nucléaire européenne, qu'Emmanuel Macron a décrites comme s'intégrant dans "une approche holistique de la défense et de la sécurité".

D'autres pays, notamment les États nordiques traditionnellement pro-américains, ont eux aussi manifesté leur intérêt avec prudence.

Emmanuel Macron a déclaré mardi qu'outre l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark ou encore la Suède avaient exprimé leur intérêt pour la dissuasion "avancée" française.

(Reportage Elizabeth Pineau, Michel Rose et John Irish, avec Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet et Tangi Salaün)