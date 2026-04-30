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France-Macron ouvre la voie à une arrivée d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 10:21

Emmanuel Macron a décidé jeudi de remplacer l'actuel secrétaire général de la présidence de la République Emmanuel Moulin par Pierre-André Imbert, ancien ambassadeur français en Australie, ce qui pourrait ouvrir la voie à la nomination de son chef de cabinet à la tête de la Banque de France (BdF).

Des sources avaient indiqué à Reuters en début d'année qu'Emmanuel Moulin, qui occupait le poste de chef de cabinet d'Emmanuel Macron depuis un an, était considéré par le président de la République comme un bon candidat pour diriger la BdF.

L'Elysée n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

L'actuel gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, doit quitter ses fonctions en juin, plus d'un an avant la fin officielle de son mandat. Cela permettra à Emmanuel Macron de nommer le prochain gouverneur de la BdF avant la prochaine élection présidentielle, prévue en 2027.

Âgé de 57 ans, Emmanuel Moulin est un ancien directeur du Trésor, poste qui a traditionnellement fourni à la Banque de France ses gouverneurs.

Il va céder le 4 mai son poste de secrétaire général de l'Elysée à Pierre-André Imbert, selon un décret paru au Journal officiel.

(Rédigé par Michel Rose; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

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1 commentaire

  • 15:21

    Le copinage s'accélère

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