France-Lionel Jospin est mort à 88 ans-sources

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans, ont confirmé lundi deux sources au sein du Parti socialiste français.
(Rédigé par Claude Chendjou et Bertrand Boucey, avec Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)
L'ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans, ont confirmé lundi deux sources au sein du Parti socialiste français.
(Rédigé par Claude Chendjou et Bertrand Boucey, avec Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
La Bourse de Paris a ouvert dans le rouge lundi, plombée par la flambée des prix du pétrole et la guerre au Moyen-Orient, qui ravive les craintes d'inflation et provoque une hausse du taux d'intérêt de la dette française, à un sommet depuis 2009. Vers 9H30, le ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer