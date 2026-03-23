information fournie par Reuters • 23/03/2026 à 09:18

France-Lionel Jospin est mort à 88 ans-sources

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans, ont confirmé lundi deux sources au sein du Parti socialiste français.

(Rédigé par Claude Chendjou et Bertrand Boucey, avec Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)