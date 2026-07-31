France: Les prix à la production reculent de 0,6% en juin

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‌Les prix à la ​production de l'industrie française pour le marché français ont ​reculé de 0,6% en juin, ​montrent les ⁠données publiées vendredi par ‌l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une ​baisse ‌de 0,2% (révisé de -0,3%) en ⁠mai, selon les données.

"Les prix des produits des ⁠industries extractives, ‌énergie et eau ⁠diminuent (-0,7% après -1,0% en ‌mai), comme ceux ⁠des produits manufacturés (-0,6% après +0,1% en ⁠mai)", ‌indique un communiqué de ​l'Insee.

Sur un ‌an, les prix à la production de ​l'industrie française pour le marché ⁠français ont augmenté de 2,6% en juin, après +3,1% (révisé de +3,0%) en mai.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)