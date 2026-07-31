 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Les prix à la production reculent de 0,6% en juin
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 09:01
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Jeux Olympiques : vues de Paris

Jeux Olympiques : vues de Paris

‌Les prix à la ​production de l'industrie française pour le marché français ont ​reculé de 0,6% en juin, ​montrent les ⁠données publiées vendredi par ‌l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une ​baisse ‌de 0,2% (révisé de -0,3%) en ⁠mai, selon les données.

"Les prix des produits des ⁠industries extractives, ‌énergie et eau ⁠diminuent (-0,7% après -1,0% en ‌mai), comme ceux ⁠des produits manufacturés (-0,6% après +0,1% en ⁠mai)", ‌indique un communiqué de ​l'Insee.

Sur un ‌an, les prix à la production de ​l'industrie française pour le marché ⁠français ont augmenté de 2,6% en juin, après +3,1% (révisé de +3,0%) en mai.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank