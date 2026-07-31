France: Les prix à la production reculent de 0,6% en juin

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Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 0,6% en juin, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Ce chiffre est à comparer à une baisse de 0,2% (révisé de -0,3%) en mai, selon les données.
"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau diminuent (-0,7% après -1,0% en mai), comme ceux des produits manufacturés (-0,6% après +0,1% en mai)", indique un communiqué de l'Insee.
Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté de 2,6% en juin, après +3,1% (révisé de +3,0%) en mai.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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