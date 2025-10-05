France-Les principaux ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu

La liste des principaux ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilée dimanche, près d'un mois après la nomination du Premier ministre qui s'est attelé à former un exécutif capable de durer face à une Assemblée nationale fragmentée où les oppositions menacent de censure.

Ce gouvernement composé de 18 membres sera complété par des ministres délégués après le discours de politique générale à l’Assemblée nationale mardi puis au Sénat mercredi, a indiqué l'entourage du Premier ministre.

Voici la liste des principaux membres de cette équipe, qui compte 16 ministres de plein exercice et deux ministres délégués :

ECONOMIE ET FINANCES

Roland Lescure, député macroniste des Français de l'étranger, prend le relais d'Eric Lombard, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignation nommé en décembre sous le gouvernement de François Bayrou.

ARMÉES

L'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire fait son retour au gouvernement pour prendre la suite de Sébastien Lecornu, qui occupait le poste de ministre des Armées depuis mai 2022.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Éric Woerth, qui fut ministre du Budget puis du Travail sous la présidence de Nicolas Sarkozy, s'est vu attribuer le ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et du Logement.

INTÉRIEUR

Le ministère de l'Intérieur reste aux mains du sénateur de Vendée (Les Républicains) Bruno Retailleau, 64 ans, figure de la droite conservatrice prônant une politique de fermeté en matière d'immigration.

AFFAIRES ETRANGÈRES

Jean-Noël Barrot conserve le Quai d'Orsay où il avait été nommé en septembre 2024.

JUSTICE

Gérald Darmanin garde également son poste de ministre d'État, garde des Sceaux et de la Justice.

OUTRE-MER

Manuel Valls, ancien Premier ministre sous la présidence de François Hollande, conserve lui aussi son poste de ministre d'Etat chargé des Outre-mer.

EDUCATION NATIONALE

L'ancienne Première ministre Elisabeth Borne conserve son ministère comprenant l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Agnès Pannier-Runacher, garde son portefeuille de ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

TRAVAIL, SANTÉ, SOLIDARITÉS ET FAMILLE

Catherine Vautrin est reconduite au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités en décembre et récupère également la Famille, l'Autonomie et les Personnes handicapées.

CULTURE

Rachida Dati parvient de nouveau à conserver son portefeuille à la Culture qu'elle avait obtenu en janvier 2024.

AGRICULTURE

Annie Genevard conserve le portefeuille de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Mathieu Lefèvre, député du Val-de-Marne et ancien chef de cabinet de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur a été nommé ministre chargé des Relations avec le Parlement à la place de Patrick Mignola.

PORTE-PAROLAT

Aurore Bergé a été nommée porte-parole du gouvernement, en remplacement de Sophie Primas.

