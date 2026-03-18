France: Les extrêmes sont "dangereux pour la République", déclare Macron

Emmanuel Macron vote au premier tour des élections municipales au Touquet

Emmanuel Macron ‌a mis en garde mercredi, lors du conseil ​des ministres, contre le danger des extrêmes pour la République à l'approche du second tour des élections ​municipales, dont le Rassemblement national et La France insoumise attendent des ​gains en vue de la ⁠présidentielle de 2027.

L'entre-deux-tours est en outre marqué ‌à gauche par des alliances entre le Parti socialiste et LFI, qui contredisent les ​consignes nationales du ‌PS, et dans une moindre mesure à ⁠droite par des rapprochements de circonstance ou ambiguïtés locales entre le RN et son allié l'UDR, Reconquête ⁠d'une part, ‌et Les Républicains (LR) d'autre part.

"Le président a ⁠tenu à souligner l'importance que personne n'oublie ‌que les extrêmes où qu'ils soient demeurent ⁠dangereux pour la République", a rapporté la ⁠porte-parole du gouvernement, ‌Maud Bregeon, lors du compte rendu du conseil ​des ministres.

"Il a insisté ‌sur le fait que les arrangements des partis ne devaient pas faire ​oublier quelques principes. D'une part on ne peut pas oublier les discours et les ⁠actes d'excès d'où qu'ils viennent, et d'autre part on ne peut pas oublier les principes républicains niés d'où que cela vienne", a-t-elle précisé.

(Rédigé par Sophie Louet avec Elizabeth Pineau et Jean-Stéphane Brosse, édité par ​Benoit Van Overstraeten)