France: Les extrêmes sont "dangereux pour la République", déclare Macron

Emmanuel Macron a mis en garde mercredi, lors du conseil des ministres, contre le danger des extrêmes pour la République à l'approche du second tour des élections municipales, dont le Rassemblement national et La France insoumise attendent des gains en vue de la présidentielle de 2027.

L'entre-deux-tours est en outre marqué à gauche par des alliances entre le Parti socialiste et LFI, qui contredisent les consignes nationales du PS, et dans une moindre mesure à droite par des rapprochements de circonstance ou ambiguïtés locales entre le RN et son allié l'UDR, Reconquête d'une part, et Les Républicains (LR) d'autre part.

"Le président a tenu à souligner l'importance que personne n'oublie que les extrêmes où qu'ils soient demeurent dangereux pour la République", a rapporté la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, lors du compte rendu du conseil des ministres.

"Il a insisté sur le fait que les arrangements des partis ne devaient pas faire oublier quelques principes. D'une part on ne peut pas oublier les discours et les actes d'excès d'où qu'ils viennent, et d'autre part on ne peut pas oublier les principes républicains niés d'où que cela vienne", a-t-elle précisé.

(Rédigé par Sophie Louet avec Elizabeth Pineau et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)