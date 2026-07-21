France: les créations d'entreprises se replient en juin, selon l'Insee

Le nombre de créations d'entreprises en France s'est replié en juin après un rebond marqué le mois précédent, pénalisé par les immatriculations de micro-entrepreneurs et les créations d'entreprises individuelles qui repartent à la baisse, selon l'Insee mardi.

Après avoir connu une forte hausse en mai (+10,6% selon des données corrigées), le nombre total de créations d'entreprises, tous types confondus, a diminué en juin (-2,2%).

Ce sont 107.856 entreprises qui ont été créées sur le mois, dont une majorité de micro-entreprises. Toutefois le nombre total d'entreprises créées sur un an reste en forte augmentation de 11,1% en comparaison de la même période un an auparavant (juillet 2024 à juin 2025).

Cela s'explique notamment par des immatriculations de micro-entrepreneurs en forte hausse mais aussi par des créations de sociétés.

Dans le détail, les créations d'entreprises connaissent un fort repli dans le secteur de l'information et de la communication en juin (-10,4% après +25% le mois précédent) ainsi que dans les services aux ménages (-3,6% après +13,1%). L'Insee constate un recul un peu plus modéré dans les activités de soutien aux entreprises (-3,3% après +13,5%).

En revanche elles accélèrent dans le secteur de la construction (+5,2% après +2,8%) et observent un ralentissement dans les activités de transport et d'entreposage (+2,5% après +6,2%).