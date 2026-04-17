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France: Les boulangers et fleuristes indépendants pourront ouvrir le 1er mai, dit Lecornu
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:52

Cuisson du pain au feu de bois à Challans

Cuisson du pain au feu de bois à Challans

Les boulangers-pâtissiers et ​les fleuristes ​indépendants ⁠pourront ouvrir ‌pour la journée ​fériée du ‌1er ⁠mai, a annoncé ⁠vendredi ‌le Premier ⁠ministre ‌Sébastien ⁠Lecornu.

Cette ouverture ⁠se ‌fera sur ​la ‌base du volontariat et ​avec ⁠un salaire payé double.

(Rédigé par Blandine ​Hénault)

Crise de gouvernement
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1 commentaire

  • 17 avril 16:48

    travailler le 1er mai pour être payé double !! C koi ce truc - le 1er mai est un jour férié chômé et payé, ajoutons à cela la majoration de travail les jours fériés et dimanche de 100 % - soit payé trois fois et encore à une époque il y avait les repos compensateurs en plus de 1 pour 1 jour férié travaillé - CT il y a 40 ans, la France payait ses cotisations sociales (parts patronale et salariée), la France fabriquait son acier, son ciment, payait ses salariés

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