France-Lecornu active le 49.3 sur l'ensemble du PLF 2026
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 09:11

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a engagé vendredi la responsabilité de son gouvernement via l'article 49.3 de la Constitution sur l'ensemble du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Crise de gouvernement
