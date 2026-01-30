France-Lecornu active le 49.3 sur l'ensemble du PLF 2026

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a engagé vendredi la responsabilité de son gouvernement via l'article 49.3 de la Constitution sur l'ensemble du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
(Rédigé par Blandine Hénault)
Coupes budgétaires, taxe Zucman rejetée par l'Assemblée, déficit maintenu à 5% du PIB, le projet de loi de finances 2026, qui devrait être adopté sous 49.3 ce vendredi, aura fait l'objet de mois de discussions tendues au Parlement. Le déficit maintenu à 5% du PIB
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu vendredi sa visite en Chine comme un moyen de reconstruire une confiance mutuelle et renforcer les relations commerciales avec Pékin, une perspective que Donald Trump a jugé "très dangereuse". S'exprimant devant
"Le moteur du continent": avec une croissance économique enregistrée à +2,8% du PIB en 2025, l'Espagne a poursuivi l'an passé sur la dynamique enclenchée depuis la reprise post-Covid, soutenue principalement par le secteur touristique et la demande des ménages,
La ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat,
