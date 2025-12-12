 Aller au contenu principal
France-Le Sénat rejette le PLFSS et renvoie le texte à l'Assemblée nationale
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 12:25

Les sénateurs ont rejeté vendredi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 en deuxième lecture, renvoyant le texte à l'Assemblée nationale pour son adoption définitive.

Les sénateurs ont usé de la procédure de "question préalable" qui permet de voter directement sur le texte, sans débats.

Mardi, les députés ont adopté de justesse le PLFSS pour 2026 au terme d'un scrutin à suspense au Palais Bourbon.

Selon l'agenda de l'Assemblée nationale, ils devraient discuter mardi du texte, tel qu'ils l'ont voté cette semaine, en version définitive, permettant ainsi une adoption du budget de la Sécurité sociale avant la fin de l'année.

Les sénateurs doivent se pencher pour leur part lundi, lors d'un vote solennel, sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

(Rédigé par Blandine Hénault)

