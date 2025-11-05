France: Le secteur des services se contracte à nouveau en octobre, selon l'indice PMI

Un employé travaille sur la chaîne de montage de la Yaris Cross à l'usine Toyota à Onnaing

Le secteur des services s'est contracté en France en octobre à son rythme le plus rapide depuis avril, bien que plus lentement que prévu, l'incertitude politique pesant sur la demande dans la deuxième économie de la zone euro, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, compilé par S&P Global, s'est établi à 48,0 contre 48,5 en septembre et une estimation préliminaire de 47,1, en dessous du seuil de 50 points séparant la croissance de la contraction.

L'indice est resté en dessous de ce seuil pendant 14 mois.

L'indice PMI composite, qui englobe à la fois l'industrie manufacturière et les services, ressort à 47,7, contre 48,1 en septembre, mais mieux que prévu, puisque l'estimation préliminaire tablait sur 46,8.

Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis huit mois par l'indice.

"La tendance à la baisse de l'économie du secteur privé français se poursuit sans relâche au début du quatrième trimestre", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank, citant que la faiblesse de la demande et l'incertitude politique comme les principaux facteurs à l'origine de ce déclin.

Malgré le ralentissement, l'emploi dans le secteur des services fait preuve de résistance, les effectifs augmentant pour le troisième mois consécutif. La diminution des arriérés de travail suggère toutefois que la tendance pourrait ne pas être durable si la demande reste faible.

Les coûts des intrants pour les prestataires de services ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis février 2021, tandis que les prix facturés par les entreprises ont connu une augmentation marginale en octobre après une légère baisse en septembre.

Dans l'ensemble, le climat des affaires est resté modéré, les entreprises s'inquiétant de l'impact de la situation politique sur les niveaux d'activité futurs.

L'économie française a connu une croissance plus rapide que prévu au troisième trimestre grâce à la hausse des exportations, due principalement aux livraisons de l'industrie aérospatiale, et à l'augmentation des investissements des entreprises malgré la crise politique, selon des données publiées fin octobre.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)