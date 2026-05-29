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France: Le PIB s'est replié de 0,1% au 1er trimestre, selon l'Insee
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 12:10

Vue générale de la Tour Eiffel à Paris

Vue générale de la Tour Eiffel à Paris

L'économie française s'est légèrement repliée ‌au premier trimestre 2026 par rapport aux trois mois précédents, selon une ​estimation détaillée publiée vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a reculé de 0,1% sur la période allant de janvier à fin ​mars, alors que la première estimation publiée fin avril faisait état d'une stagnation (0,0%), et après une ​progression de 0,2% au quatrième trimestre ⁠2025.

Les exportations ont fortement reculé au premier trimestre 2026 (-3,5%), sous l'effet ‌de la baisse des exportations aéronautiques, ajoute également l'Insee.

Les données préliminaires avaient montré une stabilité du PIB, alors que la ​Banque de France (BdF) tablait ‌sur une progression de 0,3%, un coup de frein ⁠inattendu sur l'économie française que le gouverneur de l'institution, François Villeroy de Galhau, avait mis sur le compte d'une "mauvaise surprise sur les exportations".

"Les dernières ⁠données brossent le ‌portrait d'une économie qui bascule chaque semaine un peu plus ⁠vers la récession", écrit dans une note Charlotte de Montpellier, experte ‌macroéconomique chez ING France, avertissant que non seulement l'économie s'est ⁠révélée plus faible que prévu en début d'année, mais ⁠que les chiffres ‌se sont également nettement détériorés récemment.

"Nous anticipons une contraction du PIB au deuxième ​trimestre, ce qui entrainerait la ‌France dans une récession technique (deux trimestres consécutifs de baisse du PIB). L'objectif de croissance du gouvernement, ​fixé à 0,9% pour cette année, apparaît désormais hors d'atteinte", ajoute-t-elle.

La Banque de France (BdF) a averti plus tôt ce mois-ci dans sa ⁠note de conjoncture mensuelle que l'économie française était ralentie du fait des incertitudes géopolitiques et de la hausse du prix des hydrocarbures qui en a résulté, ce qui l'a amenée à ne pas fournir d'estimation chiffrée de la croissance du PIB pour le deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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4 commentaires

  • 13:05

    Rien n'a voir avec Macron, de toute façon les Français tésorisent trop croissance ou pas....

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