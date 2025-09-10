 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France: le PIB devrait encore croître de 0,3% au troisième trimestre, selon la Banque de France
information fournie par Boursorama avec AFP 10/09/2025 à 08:31

La croissance du produit intérieur brut (PIB) français devrait atteindre 0,3% au troisième trimestre, progressant au même rythme que le trimestre précédent, notamment soutenue par l'industrie manufacturière, selon des estimations publiées mardi de la Banque de France, qui relève également une "forte remontée de l'incertitude" chez les entreprises.

( AFP / FRANCK FIFE )

D'après cette enquête mensuelle de conjoncture, la valeur ajoutée serait portée par l'activité dans les services marchands et non marchands, mais serait en baisse dans la construction et l'énergie, anticipe la Banque de France.

Cette prévision reste "entourée d'une plus grande incertitude qu'habituellement", a fait remarquer Olivier Garnier, chef économiste de la Banque de France, lors d'une présentation à la presse, notamment en raison de l'incertitude politique accrue depuis la chute du gouvernement de François Bayrou.

En août, l'activité a continué de progresser, notamment dans la production industrielle aéronautique, mais elle a ralenti dans l'automobile, le caoutchouc ou encore le textile, illustrant les disparités selon les secteurs, précise la Banque de France.

Sur le front des exportations, les nouveaux droits de douanes américains décidés par le président Donald Trump ont affecté la plupart des secteurs industriels, mais sans "dégradation significative" en août, souligne la banque centrale française.

L'institution, qui s'appuie sur les réponses de quelque 8.500 entreprises ou établissements, note une "forte remontée de l'incertitude".

Elle atteint des niveaux "un peu supérieurs" à ceux du "moment de la dissolution" et ils "se rapprochent de ceux qu'on avait connus pendant la crise énergétique de 2022", a indiqué Olivier Garnier.

C'est notamment le cas dans le secteur du bâtiment, plus "sensible aux politiques publiques", peut-on lire dans l'enquête. Selon les données récoltées, ce secteur ne s'attend toutefois pas à un recul de l'activité, et en août, en dépit de fermetures estivales de chantiers, l'activité a maintenu sa progression, dépassant même les anticipations des chefs d'entreprises en juillet.

La Banque de France doit mettre à jour lundi ses projections économiques pour 2025, 2026 et 2027, a signalé Olivier Garnier. En amont, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde doit présenter ses prévisions pour l'ensemble de la zone euro jeudi.

