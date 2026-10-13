France-Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête sur les tirs au collège d'Aubagne

Le parquet national antiterroriste a annoncé mardi se saisir de l'enquête sur l'intrusion armée lundi au collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) d'un élève de l'établissement qui a ouvert le feu au fusil de chasse sur le proviseur et une enseignante, les blessant légèrement.

L'adolescent de 14 ans, dont on ignore à ce stade les motivations, a été interpellé et placé en garde à vue lundi. Une enquête avait été ouverte du chef de "tentatives d'assassinat".

(Benjamin Mallet et Sophie Louet)