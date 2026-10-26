France: Le gouvernement délivre ses réponses après plus d'un mois de fronde lycéenne

Un élève tient une pancarte lors d'un blocage devant le lycée Paul-Éluard

Plus d'un mois après le début du mouvement de protestation dans les ‌lycées et les universités en France, qui gagne d'autres pays européens, le gouvernement présente ce lundi une série de mesures pour répondre aux revendications des organisations lycéennes et ​étudiantes, notamment la refonte de Parcoursup.

Les représentants lycéens et étudiants seront reçus à 14h30 à Matignon par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, après une nouvelle journée de mobilisation samedi, qui s'est déroulée dans un calme tout relatif au regard des violences du 17 octobre.

Les ministres de l'Education nationale, Edouard Geffray, et de l'Enseignement supérieur, ​Philippe Baptiste, détailleront ensuite les mesures arrêtées lors d'une conférence de presse.

L'enjeu est de taille pour le gouvernement, qui, après avoir tardé à prendre la mesure de la colère de la jeunesse, reste sous la menace ​de mobilisations sociales porteuses de nouveaux débordements.

Une nouvelle journée d'action à l'appel des "Gilets jaunes" ⁠est d'ores et déjà prévue samedi, ainsi qu'une journée nationale de grèves et de manifestations le 5 novembre dans les secteurs privé et public.

"On ‌s'attend à ce que ce soit à nouveau compliqué, que ce soit de nouveau une grosse journée de mobilisation", a concédé sur BFMTV le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à propos du 31 octobre.

"Si les annonces ne sont pas à la hauteur, nous continuerons ​à appeler à la mobilisation", a d'ores et déjà prévenu ‌lundi sur franceinfo le président de l'organisation "Les Lycéens!", Pierre Sourzat.

Relevant une "ouverture politique", le dirigeant des "Lycéens!", qui réclame un ⁠plan de 10 milliards d'euros en faveur de l'enseignement du second degré et de l'enseignement supérieur, a dit attendre "un calendrier" d'initiatives "concrètes". Les organisations, qui doivent être reçues jeudi par le ministre de l'Intérieur, comptent également demander l'interdiction du recours par les forces de l'ordre aux gaz lacrymogènes, LBD et grenades de désencerclement lors des manifestations ⁠lycéennes.

La marge de manoeuvre est étroite ‌pour le gouvernement, qui tente de faire adopter un projet de loi de Finances pour 2027 au cadrage très contraint face à ⁠une dette publique représentant 119% du produit intérieur brut du pays (PIB).

Les mesures attendues pourraient pour certaines se concrétiser sous forme d'amendements au projet de budget en cours ‌d'examen au Parlement.

L'AVENIR DE PARCOURSUP EN QUESTION

Leur teneur reste pour l'heure incertaine.

Lors d'une rencontre à l'Elysée vendredi avec les représentants des lycéens et ⁠étudiants, le président Emmanuel Macron a évoqué, selon son entourage, le "besoin d'une refonte en profondeur de Parcoursup", plateforme nationale ⁠d'inscription en première année de l'enseignement supérieur ‌qui cristallise bon nombre des doléances.

L'association France Universités, groupement de 117 établissements et 70 présidents d'universités, a mis en garde vendredi contre la suppression de ce système ​instauré en 2018, qui provoquerait selon eux "une catastrophe à court terme".

Ils soulignent dans un ‌communiqué que la plateforme n'est en rien responsable du manque de places dans certaines filières de l'enseignement supérieur - telle la santé - et qu'il convient de ne "pas confondre l'outil et la politique délibérée ​de réduction des moyens" qui a "créé de fortes tensions pour l'entrée dans l'enseignement supérieur".

Lors de son échange "franc" avec les lycéens, Emmanuel Macron a également évoqué "la nécessité de rénover le bâti scolaire", les "rythmes scolaires" ou encore les "emplois du temps qui requièrent des simplifications".

Le gouvernement met en avant les plus de 100.000 contributions recensées sur ⁠la plateforme de consultation en ligne ouverte du 5 au 23 octobre pour recueillir les demandes des lycéens autour de deux questions : "Quelles sont aujourd’hui les principales difficultés que vous rencontrez?" et "Qu’est-ce qui devrait, selon vous, changer ou être amélioré pour mieux apprendre et mieux vivre votre scolarité?"

Dans une lettre aux ministres concernés le 4 octobre, Sébastien Lecornu avait demandé de travailler sur cinq axes : mieux assurer les cours en cas d’absence, améliorer les conditions matérielles dans les lycées, meilleure organisation de la journée des lycéens, rendre l’orientation plus lisible, favoriser l'association des lycéens aux décisions qui les concernent.

Edouard Geffray s'est déjà engagé à la mobilisation de 3.000 enseignants remplaçants.

(Rédigé ​par Sophie Louet, avec Bertrand Boucey et Claude Chendjou)