France-Le feu n'est pas fixé à Fontainebleau, 850 pompiers mobilisés

(Répétition du titre pour donner le bon nombre de pompiers mobilisés)

* Près de 5% du domaine de Fontainebleau touché par l'incendie

* Origine peut-être criminelle du feu, selon les autorités

* 850 pompiers, quatre Canadair, deux Dash mobilisés

Le feu qui fait rage dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et qui a déjà parcouru quelque 5% du domaine, n'était pas fixé lundi en milieu d'après-midi, a déclaré le préfet du département, ajoutant que 850 pompiers étaient mobilisés pour combattre les flammes ainsi que d'importants moyens aériens.

"Au moment où je vous parle, le feu n'est pas fixé. Il continue à progresser modérément", a déclaré Pierre Ory lors d'une conférence de presse, notant qu'aucune victime n'était à déplorer à ce stade et que quelque 800 personnes avaient été évacuées.

Il a ajouté qu'un nouveau départ de feu avait été constaté dans un autre secteur de la forêt, n'excluant pas, à l'instar du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, une intention criminelle.

"Les enquêteurs sont déjà à l'œuvre. Tout cela, évidemment, converge vers l'idée d'un ou plusieurs incendiaires depuis hier sur ce massif", a dit Pierre Ory.

Plus dans la journée, Laurent Nunez avait noté qu'il y avait eu dix départs de feu dans la forêt dans un périmètre de 1.000 mètres, ce qui suggère selon lui que l'origine de l'incendie pourrait être "volontaire".

La forêt de Fontainebleau, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris, compte 25.000 hectares. L'incendie a parcouru à ce stade quelque 1.000 hectares du massif, selon les derniers chiffres des autorités.

Depuis le début de l'année, quelque 32.000 hectares à travers le territoire français ont déjà été ravagés par le feu, soit le double du total de l'ensemble de 2025.

CONDITIONS MÉTÉO PAS FAVORABLES

Trente-sept départements, dont tous ceux de l'Ile-de-France, sont encore en vigilance canicule rouge ce lundi. La forte chaleur, la sécheresse et le vent rendent difficile la tâche des pompiers.

"Les conditions météo ne sont pas favorables (...) les vents sont importants depuis hier en réalité (...) on a des rafales à plus de 50 km heure assez régulièrement. Donc on a des conditions qui sont difficiles pour les pompiers", a poursuivi le préfet.

Il a souligné que quatre Canadair bombardiers d'eau et deux avions Dash tournaient pour lutter contre le feu et que l'autoroute A6 restait fermée jusqu'à nouvel ordre dans la région.

Sur le total, des pompiers mobilisés "200 (...) viennent d'autres départements, notamment du Sud de la France où on est habitué à ces situations. C'est une très bonne chose, il y a une expérience très fine de la gestion des feux méditerranéens", a encore déclaré Pierre Ory.

"On avait intégré l'idée que oui, du fait du changement climatique, du dérèglement climatique, la forêt de Fontainebleau pourrait un jour être la proie à des incendies violents", a encore dit le préfet, interrogé sur le degré des préparation des autorités à un tel incendie.

Dans un message publie sur X, le président français Emmanuel Macron a estimé que "la forêt de Fontainebleau était frappée par un incendie d’une ampleur exceptionnelle".

"Aux habitants de Seine-et-Marne, je veux dire notre solidarité. Aux sapeurs-pompiers et forces de secours engagés sans relâche, notre profonde gratitude".

(Version française Benoit Van Overstraeten)