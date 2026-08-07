France-Le feu du Gros Bessillon, dans le Var, officiellement fixé

Le feu de forêt qui s'est déclaré en juillet dans le secteur du Gros Bessillon, dans le centre du département du Var, est officiellement fixé, après 18 jours de mobilisation et 6.300 hectares parcourus, a déclaré vendredi la préfecture sur X.

Une extrême vigilance reste de mise et il faudra encore plusieurs jours avant de le maîtriser et l'éteindre définitivement, a-t-elle ajouté, précisant que 70 maisons avaient été "impactées" par l'incendie et 41 détruites.

(Jean-Stéphane Brosse)