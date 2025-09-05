France: Le déficit commercial s'établit à 5,558 milliards d'euros fin juillet

Salon Milipol Paris à Villepinte, près de Paris

Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,558 milliards d'euros à fin juillet, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin juin, le déficit s'élevait à 7,159 milliards d'euros (révisé de 7,623 milliards).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)