France: Le déficit commercial s'établit à 5,558 milliards d'euros fin juillet

Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,558 milliards d'euros à fin juillet, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.
À la fin juin, le déficit s'élevait à 7,159 milliards d'euros (révisé de 7,623 milliards).
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
