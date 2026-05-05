 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Le déficit budgétaire s'élève à 42,865 milliards d'euros à fin mars
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 16:23

Vue générale de l'Arc de Triomphe et du quartier financier et d'affaires de La Défense

Vue générale de l'Arc de Triomphe et du quartier financier et d'affaires de La Défense

Le ​déficit du budget de ​l'Etat français ​s'est ⁠établi à ‌42,865 milliards d'euros fin ​mars, ‌selon ⁠les données publiées mardi ⁠par ‌le ministère ⁠de ‌l'Action ⁠et des Comptes ⁠publics.

Fin ‌mars 2025, ​le ‌déficit s’élevait à 47,027 ​milliards ⁠d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank