France: Le déficit budgétaire s'élève à 42,865 milliards d'euros à fin mars

Vue générale de l'Arc de Triomphe et du quartier financier et d'affaires de La Défense
Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 42,865 milliards d'euros fin mars, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.
Fin mars 2025, le déficit s’élevait à 47,027 milliards d'euros.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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