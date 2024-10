France: le cumul des défaillances d'entreprises stable en septembre sur douze mois

( AFP / FRANCK FIFE )

Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur douze mois en France est resté stable à fin septembre par rapport à fin août, à 63.741 contre 63.280, a indiqué vendredi la Banque de France.

Cependant, la hausse récente de ces défaillances reste encore forte, si l'on compare ces douze mois à fin septembre aux mêmes douze mois s'achevant en septembre 2023: +23,1%.

La banque de France observe en revanche que ce nombre est supérieur de 7,4% seulement à ce qu'il était en moyenne dans les années 2010-2019.

Il y avait eu très peu de défaillances pendant le Covid et juste après, en raison des fortes aides reçues par les entreprises.

Cependant, l'évolution des défaillances d'Entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou de grandes entreprises sur cette période atteint 90,9%, passant de 33 en moyenne, sur douze mois cumulés, entre 2010 et 2019, et 63 sur les douze mois achevés en septembre.

Sur un an, les secteurs les plus touchés par les défaillances sont les activités immobilières (+47,1%) et les transports et entreposage (+38,4%). Les moins touchés sont l'industrie (+9,8%) et l'agriculture (+10,9%).

La progression des défaillances "s’inscrit dans un contexte de fort dynamisme de création d’entreprises à la suite de la crise sanitaire" du Covid (plus d'un million créées entre le 2ème trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2024), observe la Banque de France.

Cela relativise la hausse du nombre de défaillances, en valeur absolue.

Elle observe enfin que la Médiation du crédit, qui aide les entreprises rencontrant des difficultés avec des établissements financiers "n'enregistre pas de hausse du nombre de saisines sur la période récente".