France-Le chargé d'affaires iranien convoqué au Quai d'Orsay

Le chargé d'affaires iranien a été convoqué mardi au ministère français des Affaires étrangères à la suite de "l'action d’intimidation extrêmement grave" qui a visé deux membres de l'ambassade de France à Téhéran, annonce le Quai d'Orsay.

"Il lui a été fait part de notre condamnation la plus ferme de cette agression préméditée et délibérée" survenue dimanche qui est "une violation flagrante du droit international", peut-on lire dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait déclaré lundi que l'incident ne resterait pas "sans conséquence", sans plus élaborer.

"La France attend des autorités iraniennes qu’elles fassent la lumière sur cet incident, qu’elles en punissent les auteurs et qu’elles assurent la sécurité de ses emprises et de ses agents, conformément à leurs obligations internationales", déclare le ministère.

(Rédigé par Sophie Louet avec John Irish, édité par Zhifan Liu)