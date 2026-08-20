France: la vague de chaleur débutée fin juillet devient la plus longue, ex aequo avec 1983

La vague de chaleur qui a débuté fin juillet en France s'est poursuivie jusqu'à mercredi au moins, devenant la plus longue ex aequo avec celle de juillet 1983 ( AFP / Martin LELIEVRE )

La vague de chaleur qui a débuté fin juillet en France s'est poursuivie jusqu'à mercredi au moins, devenant la plus longue ex aequo avec celle de juillet 1983, a indiqué Météo-France jeudi à l'AFP.

L'indicateur thermique national (ITN), moyenne des températures sur 30 stations de référence, est de 24,7°C pour la journée de mercredi, selon la valeur définitive transmise par l'établissement public.

La vague de chaleur débutée le 28 juillet en France n'est toujours pas interrompue. Elle a "donc continué ce mercredi, soit 23 jours pour la durée. Il s'agit de la vague de chaleur la plus longue ex-aecquo avec juillet 1983", a précisé Météo-France à l'AFP.

Une vague de chaleur débute lorsque l'ITN atteint ou dépasse 25,3°C pendant une journée et que la température moyenne nationale reste supérieure ou égale à 23,4°C pendant au moins trois jours consécutifs. Elle prend fin lorsque l'ITN descend sous 23,4°C pendant au moins trois jours d'affilée, ou "ponctuellement" sous 22,4°C.

Pour la journée de jeudi, l'ITN provisoire à 17H00 a atteint 22,7°C, a indiqué Météo-France en fin d'après-midi. Si la valeur était confirmée, elle pourrait donc signifier que cette vague de chaleur est en train de se terminer.

En termes d'intensité -c'est-à-dire concernant le niveau de températures maximales atteint- la vague de chaleur de fin juin 2026 reste la plus forte jamais connue en France.

En revanche, le record de la vague de chaleur la plus sévère (critère combinant à la fois la longueur et l'intensité de la vague) est celle d'août 2003.

La vague de chaleur actuelle est la 54e que subit la France depuis 1947, plus de la moitié d'entre elles s'étant produites après 2010, dans un contexte de réchauffement climatique causé par les activités humaines.

L'été 2026 se démarque par une répétition exceptionnelle des vagues de chaleur, avec à ce jour déjà trois vagues en l'espace de moins de deux mois. Avant cela, un premier épisode de chaleur historiquement précoce avait frappé le pays fin mai.