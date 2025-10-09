France-La tombe de Badinter profanée avant son entrée au Panthéon-Macron

La tombe de Robert Badinter, en région parisienne, a été profanée à quelques heures du transfert au Panthéon de l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, a annoncé jeudi le président Emmanuel Macron sur le réseau X.

"La tombe de Robert Badinter a été profanée. Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. Ce soir, il entrera au Panthéon, demeure éternelle de la conscience et de la justice. La République est toujours plus forte que la haine", a écrit le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron présidera jeudi soir la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, ancien avocat et ministre de la Justice, mort en février 2024 et enterré au cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine).

Sur X, la maire de Bagneux Marie-Hélène Amiable a fait état d'inscriptions "mettant en accusation" les engagements de Robert Badinter contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)