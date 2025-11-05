 Aller au contenu principal
France: La production industrielle rebondit plus que prévu en septembre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:25

Des voitures Toyota Yaris Cross et Yaris 4 sont photographiées sur la chaîne de montage à l'usine Toyota à Onnaing

La production industrielle de la France a enregistré une hausse de 0,8% en septembre, au-dessus des attentes, montrent les données publiées mercredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,1% d'un mois sur l'autre en septembre.

"La production rebondit fortement dans la fabrication de matériels de transport (+5,5% après -4,3%), dans le sillage de la construction aéronautique et spatiale qui, depuis juin, est la branche la plus contributrice aux variations de la production manufacturière", précise le communiqué de l'Insee.

L'institut observe également un rebond en septembre dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques, les industries agro-alimentaires et la cokéfaction et le raffinage.

En août, la production industrielle était en baisse de 0,9% (révisé de -0,7%), selon les données.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

1 commentaire

  • 09:55

    Les premiers dividendes d'un investissement fiscal très décrié qui dure depuis 8 ans.

