France: la production industrielle a ralenti en octobre, selon l'Insee

La production industrielle française a ralenti en octobre, s'inscrivant en hausse de 0,2% par rapport à septembre, affectée par la quasi-stabilité (-0,1%) de la seule industrie manufacturière, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Cette progression modérée de la production industrielle sur un mois fait suite à un rebond de 0,7% en septembre, légèrement moindre qu'annoncé initialement (+0,8%) par l'Institut national de la statistique.

La quasi-stabilité de la production manufacturière (hors industries extractives, énergie et eau) intervient quant à elle après un rebond confirmé à +0,9% en septembre.

L'Insee souligne qu'en octobre, le repli de la fabrication de biens d'équipements électriques, électroniques et informatiques (-2,2%) a été "presque compensé" par la hausse de la production dans les autres branches, ce qui a abouti à cette production manufacturière "quasi stable" sur le mois.

La production dans la cokéfaction et le raffinage a notamment affiché une progression de 3,6%, tandis que la production est restée presque stable dans les industries agroalimentaires (+0,1%) ou la fabrication de matériels de transport, qui a également augmenté de 0,1% malgré un recul de 4% dans l'industrie automobile.

Sur un an, la production de l'industrie manufacturière et celle de l'industrie dans son ensemble ont toutes les deux progressé de 1,1%.