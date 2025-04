France: la prévision de croissance 2025 abaissée à 0,7%, annonce Lombard

Eric Lombard, le 22 janvier 2025, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouvernement français a ramené à 0,7% sa prévision de croissance de l'activité économique française en 2025, contre 0,9% prévu précédemment, "compte tenu des incertitudes", a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Eric Lombard sur TF1.

Interrogé sur une éventuelle nouvelle révision à la baisse de ce taux à l'avenir, le ministre a répondu que cela "dépend(ait) des négociations qui vont s'engager avec l'Amérique et des décisions qui sont prises sur les droits de douane". "Si on réussit à faire baisser les droits de douane, on peut même avoir mieux et sinon nous verrons", a-t-il ajouté.

"Le 0,7%, c'est ce qui sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine", a précisé M. Lombard.

"Même s'il y a moins de croissance, nous n'augmenterons pas les impôts en 2025 puisque nous tenons l'axe des dépenses publiques telles qu'elles ont été votées par le Parlement. Nous ferons ni plus, parce qu'il faut tenir l'objectif de réduction du déficit, ni moins, parce que nous ne voulons pas aggraver la situation", a-t-il encore dit.

A propos des annonces successives de Donald Trump sur les droits de douane, le ministre de l'Economie a indiqué qu'"un jeu compliqué" avait "été anticipé, avec une annonce très forte et des négociations dont on nous avait toujours dit qu'elles commenceraient à Washington lors des réunions du G7, le 22 avril".

Quelques minutes avant l'interview de M. Lombard, le président américain a annoncé qu'il augmentait encore les droits de douane sur les produits venus de Chine, mais qu'il suspendait pendant trois mois des surtaxes imposées aux autres pays.

Le président américain accorde aux autres pays que la Chine "une pause de 90 jours et des droits réciproques substantiellement réduits durant cette période, de 10%, également effectifs immédiatement".

Ce revirement intervient en plein tumulte financier dans le monde. Après plusieurs séances en montagnes russes des marchés d'actions, la dette américaine elle-même a été chahutée mercredi.