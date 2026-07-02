France-La justice décide mardi de l'avenir politique de Marine Le Pen

* Si Le Pen est inéligible, Bardella sera candidat à l'Elysée

* Le Rassemblement national a anticipé les deux cas de figure

* L'extrême droite annoncée largement en tête du premier tour

par Elizabeth Pineau

La cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, saura mardi si l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (ex-RN) la laisse briguer l'Elysée pour la quatrième fois ou la contraint à s'effacer devant son dauphin, Jordan Bardella.

Alors que le RN s'installe en tête des sondages d'intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle, le 18 avril 2027, la classe politique où fourmillent déjà les candidats attend de savoir qui sera l'adversaire à l'extrême droite : la députée du Pas-de-Calais âgée 57 ans, double finaliste de la course à l'Elysée en 2017 et 2022, ou l'eurodéputé de 30 ans, président du parti depuis 2019.

"Quoi qu'il arrive, je ne serai pas morte. Quoi qu'il arrive, je continuerai à mener le combat pour mes idées", a déclaré mercredi soir Marine Le Pen sur LCI, ajoutant ne pas avoir "peur" de la décision judiciaire.

Au RN, où elle était jusqu'ici la patronne incontestée, le jugement pèsera dans l'histoire d'un parti co-fondé par son père Jean-Marie en 1972, et qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir.

"J'ai rejoint le Rassemblement national pour Marine Le Pen", a dit mardi à la presse dans les couloirs de l'Assemblée le député Thomas Ménagé. "Humainement et personnellement, ce serait profondément injuste que Marine Le Pen, qui a donné sa vie pour les Français, soit empêchée de se présenter."

Pour l'heure respectivement en lice pour l'Elysée et Matignon, Marine Le Pen et Jordan Bardella se retrouveront samedi à Liévin (Pas-de-Calais) pour un dernier rendez-vous devant les caméras avant la décision de la cour d'appel.

"Je suis candidat au poste de chef du gouvernement jusqu'à nouvel ordre", soulignait en juin Jordan Bardella lors d'un déplacement en Pologne où il a été souvent interrogé sur ses ambitions présidentielles.

Les cadres du RN ont anticipé les différentes hypothèses lors d'un séminaire début juin en présence des intéressés et de leurs proches - les députés Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy, le secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée Renaud Labbaye, le conseiller économique de Jordan Bardella François Durvye et le responsable du service de presse du RN, Victor Chabert, notamment.

"MARINE LE PEN S'EXPRIMERA"

"Quel que soit le résultat le 7 juin, Marine Le Pen s'exprimera", a dit à Reuters un participant à cette réunion.

Au moment de la lecture de l'arrêt, mardi à partir de 13h30 au Palais de justice sur l'île de la Cité, Jordan Bardella sera dans le train en provenance du Parlement européen de Strasbourg.

Une réunion au plus haut niveau est prévue dans l'après-midi au nouveau siège du RN, rue Cortambert dans le XVIe arrondissement de Paris, avant une éventuelle intervention télévisée de Marine Le Pen dans la soirée.

La condamnation de Marine Le Pen, le 31 mars 2025, à quatre ans de prison et cinq ans d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds européens a secoué le paysage politique en France et au-delà, la députée RN recevant même le soutien du président américain Donald Trump et des ex-dirigeants hongrois et brésilien Viktor Orban et Jair Bolsonaro.

Après avoir dénoncé une "décision politique", Marine Le Pen a baissé d'un ton à l'égard du monde judiciaire. Selon les enquêtes, même les sympathisants du RN pensent qu'elle n'est pas au-dessus des lois.

Une relaxe prononcée en appel éclaircirait son horizon politique. Une peine d'inéligibilité supérieure à deux ans annihilerait au contraire toute ambition présidentielle.

Malgré cette incertitude, le RN reste haut dans les sondages et de récentes enquêtes donnent à Jordan Bardella une large avance sur les autres candidats - 37% des intentions de vote au premier tour, contre 32% pour Le Pen, dans un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro.

Le principal adversaire de l'extrême droite est pour l'instant l'ancien Premier ministre (Horizons) Edouard Philippe, qui tiendra dimanche son premier grand meeting à Paris.

"Jordan Bardella arrive mieux à trianguler l'électorat de centre-droit que, notamment, (le candidat Les Républicains) Bruno Retailleau. Marine Le Pen a plus d'épaisseur dans l'opinion", a dit à Reuters le constitutionnaliste Benjamin Morel.

"NOUS TRAVAILLERONS MAIN DANS LA MAIN"

Quelle que soit la décision de justice, Marine Le Pen et Jordan Bardella feront campagne ensemble, assure un cadre du RN sous couvert d'anonymat, tandis qu'un autre fait savoir que des slogans différents ont été prévus dans chaque cas.

"Nous travaillons avec Marine Le Pen main dans la main, nous continuerons de le faire après le 7 juillet, peu importe ce qu'il se passe", a dit Jordan Bardella en Pologne.

L'ascension éclair du jeune homme né en Seine-Saint-Denis alimente des tensions internes sur l'orientation du parti, notamment en matière de politique économique, ont indiqué des sources politiques à Reuters.

Taclé par l'opposition pour son manque d'expérience, soucieux de s'attirer les bonnes grâces du monde des affaires, l'eurodéputé prône une ligne plus libérale que celle de Marine Le Pen et reste vague sur son soutien à l'idée d'abaisser à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite.

Sa liaison avec la princesse Marie-Caroline de Bourbon-Siciles suscite aussi des interrogations, là où Marine Le Pen s'est forgé une image d'élue au plus proche des Français les plus modestes.

Quel rôle jouerait Marine Le Pen si Jordan Bardella devenait chef de l'Etat ? L'intéressée a toujours rejeté l'idée d'entrer à Matignon ou dans un ministère.

"Elle aura bien sûr un rôle à jouer. Elle sera une mentor", a dit sur franceinfo le député RN Philippe Ballard. "Si Jordan Bardella est élu président, Marine Le Pen restera évidemment une figure majeure de la vie politique française."

(Reportage Elizabeth Pineau, avec Michel Rose et Lauren Bacquié, édité par Sophie Louet)