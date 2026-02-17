France-La diplomate Anne-Claire Legendre nommée à la tête de l'Institut du monde arabe

(Actualisé avec nomination)

La diplomate Anne-Claire Legendre, conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a été nommée mardi pour succéder à Jack Lang, démissionnaire, à la tête de l'Institut du monde arabe (IMA).

Son nom avait été proposé plus tôt par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le Quai d'Orsay étant l'autorité de tutelle de l'IMA.

Le conseil d'administration de l'institution, composé de membres de la France et de pays arabes, a entériné ce choix par un vote.

Anne-Claire Legendre devient ainsi la première femme à présider le conseil d'administration de l'IMA.

Agée de 46 ans, cette diplomate de carrière a été conseillère de Laurent Fabius, alors patron du Quai d'Orsay, de 2013 à 2016, consule générale de France à New York de 2016 à 2020, ambassadrice de France au Koweït (2020-2021) puis porte-parole du ministère des Affaires étrangères pendant un peu plus de deux ans avant d'intégrer le pôle diplomatique de l'Elysée.

Agé de 86 ans, Jack Lang a été contraint de quitter la présidence de l'IMA après la controverse suscitée par la publication de documents révélant sa relation avec le financier et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Il dénonce des accusations infondées.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)