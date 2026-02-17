 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-La diplomate Anne-Claire Legendre nommée à la tête de l'Institut du monde arabe
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:05

(Actualisé avec nomination)

La diplomate Anne-Claire Legendre, conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a été nommée mardi pour succéder à Jack Lang, démissionnaire, à la tête de l'Institut du monde arabe (IMA).

Son nom avait été proposé plus tôt par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le Quai d'Orsay étant l'autorité de tutelle de l'IMA.

Le conseil d'administration de l'institution, composé de membres de la France et de pays arabes, a entériné ce choix par un vote.

Anne-Claire Legendre devient ainsi la première femme à présider le conseil d'administration de l'IMA.

Agée de 46 ans, cette diplomate de carrière a été conseillère de Laurent Fabius, alors patron du Quai d'Orsay, de 2013 à 2016, consule générale de France à New York de 2016 à 2020, ambassadrice de France au Koweït (2020-2021) puis porte-parole du ministère des Affaires étrangères pendant un peu plus de deux ans avant d'intégrer le pôle diplomatique de l'Elysée.

Agé de 86 ans, Jack Lang a été contraint de quitter la présidence de l'IMA après la controverse suscitée par la publication de documents révélant sa relation avec le financier et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Il dénonce des accusations infondées.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank