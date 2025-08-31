France-La décision du PS de voter contre Bayrou est "irrévocable", dit Faure

Le Parti socialiste français organise un événement estival "CamPuS" à Blois

PARIS (Reuters) -La décision du Parti socialiste de voter contre François Bayrou lorsque le Premier ministre engagera la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale le 8 septembre est "irrévocable", a déclaré dimanche Olivier Faure, premier secrétaire du PS.

"La décision que nous avons prise est irrévocable. Il n'y a aucun suspense", a dit Olivier Faure sur BFMTV.

"Nous ne voterons pas la confiance" quelles que soient les éventuelles nouvelles propositions de François Bayrou, a insisté le premier secrétaire du PS, jugeant que le chef du gouvernement "n'était pas un interlocuteur fiable et qu'il n'était pas de ceux qui tiennent les engagements qu'ils prennent".

Prié de dire s'il y avait une chance que les députés socialistes s'abstiennent, il a répondu: "Pas davantage".

Olivier Faure a néanmoins déclaré que les dirigeants socialistes répondraient jeudi matin "par politesse républicaine" à l'invitation du Premier ministre, qui a prévu de recevoir tout au long de la semaine à Matignon les principales formations politiques.

François Bayrou a annoncé lundi qu'il engagerait le 8 septembre la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

Bien qu'il ait agité la menace d'un "chaos" en cas de désaveu par les députés, le Premier ministre semble promis à l'échec et contraint à une démission avec la décision du Rassemblement national et des formations de gauche de voter contre son gouvernement.

Il doit s'exprimer ce dimanche à 18h00 dans une interview aux principales chaînes d'information.

