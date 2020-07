Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: La cote de popularité de Castex à 55%, Macron perd un point Reuters • 19/07/2020 à 11:50









FRANCE: LA COTE DE POPULARITÉ DE CASTEX À 55%, MACRON PERD UN POINT PARIS (Reuters) - Le nouveau Premier ministre français Jean Castex recueille 55% d'opinions favorables dans l'indice de popularité du Journal du Dimanche pour le mois de juillet. Seulement 3% des personnes interrogées se disent très satisfaites du nouveau pensionnaire de Matignon mais elles sont 52% à s'en dire plutôt satisfaites. Le président de la République, Emmanuel Macron, perd pour sa part un point avec 37% d'opinions favorables contre 38% le mois dernier. (Patrick Vignal)

