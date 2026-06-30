 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: la consommation des ménages rebondit de 0,5% en mai, portée par l'énergie
information fournie par AFP 30/06/2026 à 09:13

Les dépenses ont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi.  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les dépenses ont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi.  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les dépenses de consommation des ménages en France ont augmenté en mai, tant sur un mois (+0,5%) que sur un an (+0,3%), mais elle sont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi.

"Cette augmentation est portée par le net rebond de la consommation de gaz et d'électricité après un mois d'avril particulièrement chaud", affirme l'institut national de la statistique et des études économiques, tandis que les dépenses alimentaires et la consommation de biens fabriqués ont quant à elles stagné.

Dans le détail, les dépenses en énergie des ménages ont augmenté de 2,3% en mai, contre une baisse de 3,2% en avril.

La consommation des biens fabriqués a ralenti (+0,1% après +0,4% en avril), malgré les achats de matériels de transports qui repartent nettement à la hausse (+1,8% après -0,3%), "notamment ceux des voitures neuves", note l'Insee.

Les dépenses en biens fabriqués sont pénalisées par le textile, en léger repli (-0,1%), et les biens d'équipement du logement (-0,7%).

Côté alimentaire, la consommation des ménage stagne, après un léger repli en avril (-0,2%), et la consommation de tabac continue de diminuer.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un jobcenter à Berlin , le 17 juin 2025 ( AFP / Lilas TANTUSSI DEVOS )
    Trop de chômeurs et trop de postes vacants: le casse-tête du marché du travail allemand
    information fournie par AFP 30.06.2026 09:25 

    Diplômée en biologie, Julia Unkelbauer, 38 ans, pensait avoir mis toutes les chances de son côté. Mais dans la région de Fulda (ouest), où le chômage est pourtant relativement faible, ses candidatures se résument à une succession d'échecs. "J'aimerais beaucoup ... Lire la suite

  • BURELLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    BURELLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 30.06.2026 09:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 30.06.2026 09:08 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Vue d'un chantier de construction à Bordeaux le 22 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Logement neuf : rebond des permis de construire accordés en mai
    information fournie par AFP 30.06.2026 09:05 

    Le nombre de permis de construire accordés en mai pour des logements a rebondi de 23,7%, après un creux en avril, pour s'établir à 34.832 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. "Cette évolution fait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank