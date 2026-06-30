France: la consommation des ménages rebondit de 0,5% en mai, portée par l'énergie

Les dépenses ont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les dépenses de consommation des ménages en France ont augmenté en mai, tant sur un mois (+0,5%) que sur un an (+0,3%), mais elle sont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi.

"Cette augmentation est portée par le net rebond de la consommation de gaz et d'électricité après un mois d'avril particulièrement chaud", affirme l'institut national de la statistique et des études économiques, tandis que les dépenses alimentaires et la consommation de biens fabriqués ont quant à elles stagné.

Dans le détail, les dépenses en énergie des ménages ont augmenté de 2,3% en mai, contre une baisse de 3,2% en avril.

La consommation des biens fabriqués a ralenti (+0,1% après +0,4% en avril), malgré les achats de matériels de transports qui repartent nettement à la hausse (+1,8% après -0,3%), "notamment ceux des voitures neuves", note l'Insee.

Les dépenses en biens fabriqués sont pénalisées par le textile, en léger repli (-0,1%), et les biens d'équipement du logement (-0,7%).

Côté alimentaire, la consommation des ménage stagne, après un léger repli en avril (-0,2%), et la consommation de tabac continue de diminuer.