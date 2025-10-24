information fournie par Boursorama avec AFP • 24/10/2025 à 09:29

France: la confiance des ménages se redresse en octobre, selon l'Insee

La confiance des ménages en France s'est redressée en octobre, après être restée stable le mois précédent, mais l'opportunité d'épargner augmente nettement, a indiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vendredi.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages s'est établi à 90 en octobre, soit deux points de plus qu'en septembre, mais demeure sous sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus l'opinion des ménages sur la situation économique est bonne.

La part des ménages qui jugent opportun d'épargner a nettement augmenté en octobre (+7 points) et atteint un plus haut historique. Ces ménages affirment également être plus confiants en ce qui concerne leur capacité future à épargner. Ces deux valeurs sont très au-dessus de leur moyenne de longue période, note l'Insee.

Selon l'enquête, les ménages sont également plus optimistes concernant leur situation financière future. Dans ce contexte, l'Insee observe également un léger redressement de la part des ménages estimant opportun d'effectuer des achats importants, mais reste toutefois inférieure à la moyenne longue période.

Comme en septembre, les ménages redoutent moins l'évolution du chômage, et leur opinion concernant leur niveau de vie futur s'améliore également.

De même, les ménages font état de craintes plus modérées concernant l'évolution des prix, et la part de ceux qui redoutent que les prix augmentent fortement dans les 12 prochains mois diminue encore.

L'enquête est réalisée mensuellement auprès de 2.000 ménages interrogés par téléphone.