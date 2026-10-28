France: La confiance des ménages à son plus bas depuis 2013 en octobre

Une vue d'ensemble montre la tour Eiffel et la ligne d'horizon de Paris à travers un voile de particules fines, signe d'un niveau élevé de pollution atmosphérique.
La confiance des ménages en France a baissé plus que prévu au mois d'octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis juin 2013, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.
L'indicateur mesurant cette confiance ressort à 80 points en octobre, après 85 en septembre (révisé de 86 points) et alors que les économistes interrogés tablaient sur 85 points, selon les données de l'Insee.
Le solde d'opinion relatif à la situation financière future des ménages perd neuf points, selon le communiqué de l'Insee, tandis que le solde correspondant à la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants se replie de quatre points.
La part des ménages qui considèrent que les prix ont fortement augmenté au cours des 12 derniers mois gagne huit points, après en avoir gagné six en septembre, précise l'Insee.
L'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France se replie nettement, le solde d'opinion associé perdant six points, et les craintes concernant l’évolution du chômage repartent à la hausse avec une hausse de cinq points pour le solde correspondant, ajoute l'Insee.
(Rédigé par Rihab Latrache, avec Mathias de Rozario et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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