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France: La confiance des ménages à son plus bas depuis 2013 en octobre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 08:01

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Une vue d'ensemble montre la tour Eiffel et la ligne d'horizon de Paris à travers un voile de particules fines, signe d'un niveau élevé de pollution atmosphérique.

Une vue d'ensemble montre la tour Eiffel et la ligne d'horizon de Paris à travers un voile de particules fines, signe d'un niveau élevé de pollution atmosphérique.

La confiance des ‌ménages en France a baissé plus que ​prévu au mois d'octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis juin 2013, montre l'enquête mensuelle de ​conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur mesurant cette confiance ressort à ​80 points en octobre, après ⁠85 en septembre (révisé de 86 points) et ‌alors que les économistes interrogés tablaient sur 85 points, selon les données de l'Insee.

Le ​solde d'opinion ‌relatif à la situation financière future ⁠des ménages perd neuf points, selon le communiqué de l'Insee, tandis que le solde correspondant à ⁠la proportion de ‌ménages estimant qu’il est opportun de ⁠faire des achats importants se replie de quatre ‌points.

La part des ménages qui considèrent ⁠que les prix ont fortement augmenté au ⁠cours des ‌12 derniers mois gagne huit points, après en ​avoir gagné six en ‌septembre, précise l'Insee.

L'opinion des ménages sur le niveau de vie futur ​en France se replie nettement, le solde d'opinion associé perdant six points, et les ⁠craintes concernant l’évolution du chômage repartent à la hausse avec une hausse de cinq points pour le solde correspondant, ajoute l'Insee.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Mathias de Rozario et Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

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