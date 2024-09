France: la Banque de France anticipe une croissance "aux alentours de 0,4%" au 3e trimestre

La Banque de France a confirmé mardi ses prévisions pour le troisième trimestre, avec une croissance de l'activité économique française estimée "aux alentours de 0,4%", "une progression significative" attribuée aux retombées positives des Jeux olympiques et paralympiques.

( AFP / FRANCK FIFE )

"Le milieu de la fourchette (de prévision) est aux alentours de 0,4%", a déclaré le chef économiste de la Banque de France Olivier Garnier, en présentant l'enquête de conjoncture mensuelle de l'institution.

Après une croissance de 0,2% au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) enregistrerait une hausse de 0,1% à 0,2% hors JO, à laquelle s'ajouterait l'impact temporaire d'environ 0,25% généré par le plus grand événement sportif au monde, hébergé à Paris du 26 juillet au 11 août, a-t-il détaillé, confirmant une première estimation de la banque centrale publiée début août.

Cette prévision est toutefois entourée d'aléas, tant à la hausse — de possibles effets d'entraînements des JO — qu'à la baisse — effet de l'incertitude politique découlant des élections législatives anticipées. "Une hausse de l'incertitude a un effet négatif sur l'activité, qui crée notamment des comportements attentistes (...) Cela accroît l'incertitude de ce trimestre", a prévenu M. Garnier.

Cet attentisme des entreprises reste de mise alors que, nommé jeudi par le président Emmanuel Macron, le nouveau Premier ministre Michel Barnier s'attèle à la formation d'un gouvernement, plus de deux mois après le scrutin qui n'a débouché sur aucune majorité claire.

Le temps presse face à un calendrier de plus en plus resserré pour présenter le projet de budget pour 2025, une texte particulièrement lourd censé être déposé au Parlement le 1er octobre au plus tard, puis voté et publié d'ici au 31 décembre.