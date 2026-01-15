France: L'inflation IPCH confirmée à 0,7% en décembre-Insee

Des clients dans un hypermarché Carrefour à Paris
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti à 0,7% sur un an en décembre, selon les données définitives publiées jeudi par l'Insee.
Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une stabilité de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, à 0,8% en décembre.
Sur un mois, l'indice IPCH a avancé de 0,1%, conformément à la première estimation et après -0,2% en novembre.
L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, ressort pour sa part à 0,8% en décembre sur un an, conformément aux estimations provisoires et après +0,9% en novembre.
Sur un mois, l'IPC avance de 0,1%, comme anticipé et après -0,2% en novembre.
