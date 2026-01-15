 Aller au contenu principal
France: L'inflation IPCH confirmée à 0,7% en décembre-Insee
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 08:49

Des clients dans un hypermarché Carrefour à Paris

L'inflation en France, harmonisée selon les ‍normes européennes (IPCH), a ralenti à 0,7% sur un an en ‌décembre, selon les données définitives publiées jeudi par l'Insee.

Les ​économistes interrogés par Reuters s'attendaient ⁠à une stabilité de l'indice IPCH, qui permet ⁠les ‍comparaisons avec les autres pays ⁠de la zone euro, à 0,8% en décembre.

Sur un mois, ​l'indice IPCH a avancé de 0,1%, conformément à la première ⁠estimation et après -0,2% ​en novembre.

L'indice des prix à ​la consommation (IPC), ​l'inflation calculée selon les normes ​françaises, ressort ⁠pour sa part à 0,8% en décembre sur un an, conformément aux estimations provisoires et ‌après +0,9% en novembre.

Sur un mois, l'IPC avance de 0,1%, comme anticipé et après -0,2% en novembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ‌Blandine Hénault)

Inflation
