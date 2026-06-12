France: L'inflation ICPH confirmée à 2,8% en mai, selon l'Insee

Ligne d'horizon du quartier d'affaires de La Défense

L'inflation en ‌France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est ​ressortie à +2,8% sur un an en mai, en ligne avec l'estimation initiale, selon les ​données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par ​Reuters s'attendaient à une ⁠accélération de l'indice IPCH, qui permet ‌les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, à +2,8% en ​mai, comme ‌en première estimation et après +2,5% en ⁠avril.

Sur un mois, l'indice IPCH ressort à +0,1%, comme prévu lors de la première estimation ⁠et après +1,2% ‌en avril.

L'indice des prix à la ⁠consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes ‌françaises, ressort pour sa part ⁠à 2,4% en mai sur un an, ⁠comme prévu ‌et après +2,2% en avril.

"La hausse de l’inflation ​s’explique d’une part ‌par l’accélération des prix de l’énergie (+16,6% après +14,3%), portée ce mois-ci ​par un fort rebond de ceux du gaz (+11,3% après -3,1%), et d’autre ⁠part, par l’accélération des prix des services (+2,1% après +1,8%), précise un communiqué de l'Insee.

Sur un mois, l'IPC augmente de +0,1%, comme prévu et après +1,0% en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)