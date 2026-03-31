France: L'inflation harmonisée accélère à 1,9% sur un an en mars

Coucher de soleil sur la Seine depuis le pont Alexandre III

L'inflation en ‌France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ​accéléré à 1,9% sur un an en mars, montrent les données préliminaires publiées mardi ​par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui ​permet la comparaison ⁠avec les autres pays de la zone ‌euro, à 1,9%, après une hausse de +1,1% en février, en rythme annuel.

Sur ​un ‌mois, l'indice IPCH progresse à 1,1%, ⁠après +0,7% en février et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 1,0%.

Aux ⁠normes françaises, ‌l'indice des prix à la consommation ⁠ressortirait à 1,7% en mars en ‌rythme annuel, après +0,9% en février ⁠et en dessous du consensus (+1,6%).

"Cette hausse ⁠de l’inflation ‌s’expliquerait par le fort rebond des prix de ​l’énergie (+7,3% sur ‌un an après -2,9% en février), en particulier de ceux des produits ​pétroliers", souligne l'Insee dans un communiqué.

Sur un mois, l'indice des prix ⁠à la consommation aux normes françaises augmenterait de 0,9% en mars après +0,6% en février et en ligne avec le consensus de ce mois-ci (+0,9%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)