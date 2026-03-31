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France: L'inflation harmonisée accélère à 1,9% sur un an en mars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 09:27

Coucher de soleil sur la Seine depuis le pont Alexandre III

Coucher de soleil sur la Seine depuis le pont Alexandre III

L'inflation en ‌France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ​accéléré à 1,9% sur un an en mars, montrent les données préliminaires publiées mardi ​par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui ​permet la comparaison ⁠avec les autres pays de la zone ‌euro, à 1,9%, après une hausse de +1,1% en février, en rythme annuel.

Sur ​un ‌mois, l'indice IPCH progresse à 1,1%, ⁠après +0,7% en février et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 1,0%.

Aux ⁠normes françaises, ‌l'indice des prix à la consommation ⁠ressortirait à 1,7% en mars en ‌rythme annuel, après +0,9% en février ⁠et en dessous du consensus (+1,6%).

"Cette hausse ⁠de l’inflation ‌s’expliquerait par le fort rebond des prix de ​l’énergie (+7,3% sur ‌un an après -2,9% en février), en particulier de ceux des produits ​pétroliers", souligne l'Insee dans un communiqué.

Sur un mois, l'indice des prix ⁠à la consommation aux normes françaises augmenterait de 0,9% en mars après +0,6% en février et en ligne avec le consensus de ce mois-ci (+0,9%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:40

    L'inflation est un moyen pour les "élites" qui gèrent l'Etat de générer toujours plus de cash à partir des taxes qui sont appliquées en pourcentage % de la valeur des produits et services. Ce système s'autoallimente, avec un effet boule de neige hors de contrôle. C'est une fuite en avant.

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