Ericsson : recul du bénéfice net au 3e trimestre

( TT NEWS AGENCY / MIKAELA LANDESTROEM )

Le géant suédois des équipements télécoms Ericsson a annoncé jeudi une baisse de 49% de son bénéfice net, celui publié un an plus tôt ayant bénéficié d'un gain exceptionnel.

Le bénéfice opérationnel a par contre dépassé les attentes.

Le bénéfice net est ainsi revenu à 5,8 milliards de couronnes (581 millions de dollars). Un an plus tôt, le trimestre avait été dopé par une plus-value exceptionnelle de 7,6 milliards de couronnes sur la cession de la société américaine de télécoms et de services informatiques iconectiv.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 6 % sur un an, à 59,5 milliards de couronnes. La croissance organique a atteint 7 %, malgré des ventes en baisse en Amérique latine, mais la marge brute s'est contractée, revenant à 47,1 % contre 47,6 %.

Le bénéfice opérationnel a chuté de 36 % sur un an, revenant à 10,1 milliards de couronnes, cependant très au dessus des 7,93 milliards de couronnes prévus par les analystes du consensus Bloomberg.

L'activité principale reste solide, portée par "une demande soutenue de la part des clients sur les marchés stratégiques", mais l'incertitude géopolitique accrue et des composants plus chers constituent "un vent contraire pour la marge brute l’année prochaine", a averti l'équipementier.

Confronté à une flambée des prix des semi-conducteurs causée par le boom de l’intelligence artificielle, il a cependant fait valoir une compétitivité renforcée par "l’optimisation du portefeuille, la tarification et les mesures d’efficacité".

Le nouveau directeur général de l’entreprise, Per Narvinger, a estimé dans un communiqué qu’Ericsson était "bien positionné" pour répondre au besoin de "de réseaux plus intelligents et autonomes afin d’améliorer la performance, l’efficacité, la robustesse et la résilience".