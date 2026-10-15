Bénéfice net record et meilleur que prévu, en hausse de 68,7%, pour le géant taïwanais TSMC

( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC a annoncé jeudi un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu, qui a bondi de 68,7 % sur un an, à un nouveau record porté par la forte demande mondiale en matériel dédié à l'intelligence artificielle (IA).

Il s'agit du sixième bénéfice net trimestriel record consécutif pour l'entreprise, premier fabricant mondial de micropuces en sous-traitance, notamment celles utilisées dans les processeurs pour centres de données d'IA de Nvidia.

Le bénéfice net de TSMC a bondi de juillet à septembre 2026 par rapport à la même période l'année précédente, pour atteindre 763,1 milliards de nouveaux dollars taïwanais (soit environ 23,6 milliards de dollars américains, ou 21 milliards d'euros), dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 739,5 milliards de nouveaux dollars de Taïwan.

Ce résultat dépasse ainsi son précédent record trimestriel de 706,6 milliards de nouveaux dollars taïwanais, établi entre avril et juin 2026.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 50,9 %, pour atteindre 1.500 milliards de nouveaux dollars taïwanais.