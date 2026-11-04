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France-L'Etablissement français du sang (EFS) victime d’un incident de cybersécurité
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:44

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Des antennes régionales de l'Etablissement français du sang (EFS) ont été victimes lundi d'un incident de cybersécurité qui a affecté certains équipements de supervision et de pilotage de chambres froides, a-t-on appris mercredi auprès du cabinet de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

"La situation est à ce jour maîtrisée et fait l'objet d'une surveillance renforcée" et "aucun impact sanitaire sur les produits sanguins labiles (PSL) stockés n'a été identifié à ce stade", a-t-on ajouté, expliquant que la sécurité des stocks avait "pu être préservée grâce aux dispositifs de surveillance et d'alarme des installations, ainsi qu'aux mesures de précaution immédiatement mises en œuvre".

Des investigations sont en cours pour identifier le mode opératoire et les circonstances de l'incident.

Selon le Canard enchaîné, des systèmes de réfrigération de l'EFS ont été visés dans la nuit de dimanche à lundi par une cyberattaque visant à faire grimper les températures des installations où sont entreposés les échantillons des donneurs.

(Makini Brice, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)

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