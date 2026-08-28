France: L'emploi salarié presque stable au T2-Insee

L'emploi salarié privé en France, hors Mayotte, a reculé de 0,1% au deuxième trimestre 2026, comme prévu, selon les données consolidées publiées vendredi par l'Insee.
Les données "flash" de l'emploi salarié, composé de l'ensemble du secteur privé, avaient estimé il y a un mois que l'emploi salarié avait diminué de 0,1% sur la période, après une stabilité (0,0%) au premier trimestre.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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