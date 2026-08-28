France: nouvelle hausse de la consommation des ménages en juillet, tirée par le carburant

Les dépenses de consommation des ménages en France ont continué leur progression en juillet, tirées par la hausse des dépenses de carburant et, dans une moindre mesure, d'électricité, mais aussi par les achats de voitures neuves, a indiqué l'Insee vendredi.

( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,5% sur un mois, observant toutefois un léger ralentissement comparé à la hausse observée en juin (+0,6%), selon des données révisées à la hausse. Sur un an, la progression des dépenses est de 1,4%.

"La consommation de biens fabriqués repart à la hausse (+0,5% après une stabilité), la consommation d'énergie augmente de nouveau (+0,8% après +1,5%), comme la consommation alimentaire (+0,2% après +0,7%)", détaille l'Insee dans un communiqué.

La hausse des dépenses en énergie est, elle, portée par le carburant, dont les prix ont rebondi en juillet sous l'effet d'un regain de tensions internationales. Le gazole était repassé au-dessus des 2 euros le litre en moyenne, après un mois sous cette barre symbolique.

Les dépenses en énergie sont également soutenues, "dans une moindre mesure, par celles en électricité. Juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France tous mois confondus", détaille l'Insee.

La consommation des biens fabriqués est tirée par celle des biens dits "durables", tandis que les dépenses en habillement-textile "diminuent de nouveau (-0,2% après -1,2%)".

Quant à la consommation alimentaire, qui continue de croître mais à un rythme moins rapide qu'en juin, elle est "portée par la nouvelle hausse des dépenses en produits agroalimentaires, notamment les produits laitiers et les boissons, dans un contexte de très fortes chaleurs", précise également l'Insee.