France-L'ambassadeur US a appelé Barrot après avoir ignoré une convocation du Quai-source

L'ambassadeur des Etats-Unis en France Charles Kushner a appelé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot après n'avoir pas répondu lundi à une convocation liée à des commentaires concernant la mort du militant identitaire Quentin Deranque, a-t-on appris mardi de l'entourage du ministre français.

Face à cette fin de non-recevoir, Jean-Noël Barrot avait demandé à ce que l'accès de Charles Kushner aux ministres soit suspendu.

"L'ambassadeur des États Unis en France a appelé le ministre. Ce dernier a rappelé les raisons qui avaient conduit à une convocation: la France ne peut accepter quelque forme d'ingérence ou d'instrumentalisation de son débat public national par les autorités d'un État tiers", indique-t-on dans l'entourage de Jean-Noël Barrot.

"L'ambassadeur a pris acte, exprimé sa volonté de ne pas interférer dans notre débat public et rappelé l'amitié qui lie la France et les États-Unis", ajoute-t-on.

Une rencontre est prévue "dans les jours à venir" entre Jean-Noël Barrot et Charles Kushner, père du gendre de Donald Trump, Jared Kushner.

Vendredi, l'ambassade des Etats-Unis en France écrivait sur X : "Les informations, corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper."

"L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique", ajoutait l'ambassade.

Sept personnes ont été mises en examen pour la mort de Quentin Deranque, décédé le 14 février deux jours après avoir été frappé à terre par des militants antifascistes présumés en marge d'une manifestation contre la venue à Sciences-Po Lyon de la députée de La France Insoumise (LFI) Rima Hassan.

(Reportage John Irish, rédigé par Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)