France-L’ambassadeur sud-africain retrouvé mort au pied d’un hôtel-Le Parisien
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:30

L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Emmanuel Nkosinathi (Nathi) Mthethwa, a été retrouvé mort au pied de l'hôtel Hyatt de la porte Maillot, dans l'ouest de Paris, rapporte mardi Le Parisien.

L'ambassadeur était activement recherché depuis lundi, rapporte encore le quotidien, citant des sources concordantes.

Un porte-parole de la police a refusé de commenter et Reuters n'a pas été en mesure de joindre l'ambassade d'Afrique du Sud dans l'immédiat.

(Rédigé par Kate Entringer)

