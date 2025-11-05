France: l'activité du secteur privé accentue sa contraction en octobre (PMI)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé en France a accentué sa contraction en octobre, pénalisée par une demande faible dans les services et le secteur manufacturier, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI composite s'est établi à 47,7 en octobre, après 48,1 en septembre, s'éloignant du seuil de 50 démarquant les zones de contraction et d'expansion de l'activité. C'est un point bas depuis février et le quatorzième mois consécutif de contraction.

Dans les services, confrontés à une faiblesse de la demande, l'indice PMI s'est détérioré de 48,5 en septembre à 48,0 en octobre, signant sa plus forte contraction depuis avril.

Cette demande molle "se traduit par une chute des nouvelles affaires et des niveaux d'activité, et reflète notamment la frilosité des clients, l’incertitude politique actuelle, et de fortes pressions concurrentielles", a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué.

"Les perspectives d’activité à douze mois se sont de nouveau affaiblies en octobre et demeurent nettement inférieures à leur moyenne de long terme, le climat politique français ayant, là aussi, fréquemment été cité comme l’un des facteurs pesant sur la confiance", a-t-il ajouté.

Concernant les prix, la hausse des coûts est la plus faible observée depuis plus de quatre ans et demi. Les prix facturés sont repartis à la hausse.

Malgré cet environnement difficile, l'emploi a progressé dans les services en octobre.

"Il convient toutefois de rester prudent: toute faiblesse prolongée de la demande finira par compromettre la croissance de l’emploi. En effet, les créations de postes actuelles ne semblent guère reposer sur des bases solides", a prévenu Jonas Feldhusen.

Dans le secteur manufacturier, l'indice PMI, publié lundi, s'est légèrement redressé à 48,8 en octobre, contre 48,2 en septembre, demeurant toutefois en zone de contraction. L'activité a souffert d'un recul des nouvelles commandes.